Hayvancılığın çevre üzerindeki ağır yükü ve artan protein ihtiyacı, gıda sektörünü alternatif kaynaklara yöneltiyor. Bu arayışta Çinli bilim insanlarının laboratuvar ortamında geliştirdiği mantar bazlı protein, özellikle tavuk etine çevre dostu ve düşük maliyetli bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

Araştırmacılar, Fusarium venenatum adlı mantar türünün genetik yapısını düzenleyerek protein üretim verimini önemli ölçüde artırdı. Elde edilen protein, lifli yapısı ve tadıyla tavuk etine benzer özellikler gösterirken, üretim sürecinde çok daha az kaynak kullanılıyor.

MALİYETİ DÜŞÜRÜYOR

Yeni yöntem sayesinde mantar proteini, aynı miktarda proteini üretmek için daha az şeker harcıyor ve daha kısa sürede yetiştirilebiliyor. Bu da maliyetleri düşürürken üretimi ölçeklendirmeyi kolaylaştırıyor.

Araştırma sonuçlarına göre bu mantar bazlı protein, geleneksel tavuk üretimine kıyasla yaklaşık yüzde 70 daha az arazi gerektiriyor. Ayrıca su kaynakları üzerindeki baskı ve çevresel kirlilik riski de önemli ölçüde azalıyor.

HAYVANCILIĞA GÜÇLÜ BİR RAKİP

Uzmanlar, bu tür alternatif proteinlerin, küresel sera gazı emisyonlarında önemli paya sahip olan hayvancılığa güçlü bir alternatif sunduğuna dikkat çekti. Çinli araştırmacılara göre, genetik olarak geliştirilen mantar proteinleri, artan gıda talebini çevreye daha az zarar vererek karşılayabilecek potansiyele sahip.