Yeni yılın ilk haftasıyla birlikte beyaz et sektöründe fiyat artışı beklentisi oluştu. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, mevcut satış fiyatları üretim maliyetlerini karşılamakta yetersiz kalıyor.

2026 yılı başındaki güncel veriler ışığında, fabrikadan 67 TL karkas fiyatıyla çıkan ürünlerin market rafındaki başlangıç fiyatı 90 TL seviyesinde seyrediyor.

TAHMİNİ FİYAT LİSTESİ

Sektörün öngördüğü %25 oranındaki artışın gerçekleşmesi durumunda, market ve kasap raflarındaki muhtemel fiyat tablosu şu şekilde şekillenecek:

Baget (kg): 120 TL'den 150 TL'ye,

Pirzola (kg): 140 TL'den 175 TL'ye,

Kanat (kg): 260 TL'den 325 TL'ye,

But Izgara (kg): 190 TL'den 238 TL'ye,

Bütün Piliç (adet/kg): 90 TL'den 113 TL'ye yükselebilir.

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Naci Kaplan, 2025 yılında sektörün %12 büyüyerek 2 milyon 800 bin ton üretim hacmine ulaştığını bildirdi. Ancak Kaplan, Mayıs 2024’te yürürlüğe giren ihracat kotasının sektör üzerindeki baskısının sürdüğünü ifade etti.

Verilere göre, 2025 yılı sonunda ihracat rakamları 600 bin tondan 500 bin tona geriledi. İhracat pazarlarındaki bu daralmanın, iç piyasada arz fazlası yaratarak fiyatları maliyetin altına çektiği kaydedildi.