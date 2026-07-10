Kırmızı ette karkas fiyatlarındaki artış, sonuna kadar açılan ithalat kapılarına rağmen yıllık bazda yüzde 30’u aşarken yıl başında 520 bin başlık ithalat yapılacağı açıklanan büyükbaşta 5 aylık ithalat 500 milyon doları geçti.

Geçen yıl yaklaşık 1.2 milyar dolar ve 239 bin 486 tonluk ithalat ile rekor yıllardan birini yaşayan hayvancılık sektöründe bu yılın ilk 5 ayında gerçekleşen sığır ithalatı geçen yıla göre yüzde 24.9’luk düşüş gösterse de 506.7 milyon dolara ulaştı. İhracat tarafında ise tavukta, 10 tonluk ihracat ile 12.8 milyon dolarlık bir gelire ulaşıldı.

BREZİLYA LİDER

Canlı hayvan ithalatına milyon dolarlar harcanırken en çok ithalat yapılan ülkelere bakıldığında Güney Amerika ülkeleri öne çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 2026 yılının ilk 5 ayında canlı hayvan ithalatının en yüksek olduğu ülkeler, Brezilya, Uruguay ve Avustralya oldu. Ülke bazında canlı hayvan kaleminde Brezilya’dan 290.8 milyon dolarlık ithalat yapılırken Uruguay’dan 5 ayda 190.4 milyon dolar, Avustralya’dan ise 20.5 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu tarafından hazırlanan dış ticaret istatistiklerine göre ise ithalatta sığırdan sonra en yüksek ikinci kalem 9.1 milyon dolar ile civciv oldu.

Tavukçulara kayyum atanmıştı

Kırmızı ette milyonlarca dolarlık ithalata rağmen et fiyatları artarken 12.8 milyon dolarlık ihracat yapan tavukçuluk sektörüne soruşturma açılması dikkat çekti. Geçen ay 13 beyaz et firmasına soruşturma başlatılmış ve şirketlerin üst düzey yöneticileri gözaltına alınmıştı. Şirketlere önce kayyum atanmış ardından kayyum kararı iptal edilmişti. Sosyal medyada bir çok kullanıcı bu duruma tepki göstermişti.

1 yılda yüzde 33 zamlandı

Ulusal Kırmızı Et Konseyi verilerine göre karkas et fiyatlarındaki artış, enflasyon seviyesinde kalmaya devam etti. Temmuz ayının ilk haftasında ortalama karkas fiyatları dana etinde 584.7 lira olurken, kuzu etinde ise 608.7 lira oldu. Dana etinde aylık bazda yüzde 1.5’lik düşüş görülürken, yıllık bazda ise yüzde 33.3’lük fiyat artışı gerçekleşti. Kuzu etindeki fiyat artışı ise yıllık bazda yüzde 31.9 olarak gerçekleşti.