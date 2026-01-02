Gezi Parkı davasından 2022'dan bu yana hapiste tutulan Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı.

Kahraman, MS atağı geçirdiği için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne yatırıldı.

Hastane yazısında Kahraman’da ‘sol alt ekstremite hipoestezi ve parezi saptandığı’ vurgulandı.

Hastane raporunda şöyle denildi:

"Tayfun Kahraman isimli hasta İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Demiyelinizan Hastalıklar Polikliniği’nde 02.08.2005 tarihinden itibaren Multipl Skleroz tanısı ile takiplidir. Hastanın son muayenesinde sol alt ekstremite hipoestezi ve parezi saptanması nedeniyle Multipl Skleroz atak ön tanısı ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesine tetkik ve tedavi amacıyla yatırılmıştır."

T24'ün haberine göre; rapora ilişkin bir beyin cerrahına danıştığını belirten Murat Sabuncu şunları yazdı:

"Sol bacağında hissisizlik ve güçsüzlük’ tespiti ile atağın beyinde ya da omurilikte yeni bir lezyon olasılığı anlamına gelebileceğini söyledi."