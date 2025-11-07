Gezi davası tutuklusu şehir plancısı Tayfun Kahraman hakkında verilen Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin uymaması üzerine, Kahraman'ın avukatı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz başvurusunda bulundu.

Kahraman'ın avukatı Cansu Çiftçi, itirazlarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

- İlk hükmü veren hakimlerin CMK 23/3 maddesi gereğince yeniden yargılamaya katılamayacağı yeniden yargılama kararı verilmesine iştirak dahi edemeyeceği (YCGK) gerekçesiyle karar veren hakimlerin yasaklı olmalarına rağmen karara katılmaları hukuka kesin aykırılık halidir ve kararın kaldırılmasını gerektirir.

- Anayasa Mahkemesi kararları kesin olarak verilir (AY m.153) Yasama, Yürütme, Yargı makamları, tüm gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Dolayısıyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin kararın uygulanması yönünden takdir hakkı yoktur.

- İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi daha önce benzer gerekçe ile verilmiş ve benzer mahiyetteki Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararlarına uymuş,(AYM BB: 2018/24786) yeniden yargılama yapmış ve sanıkların beraatine hükmetmiştir. Dolayısıyla benzer mahiyette ve aynı hakimlerin iştirak ettiği heyetin müvekkil Tayfun Kahraman hakkında yeniden yargılama ret kararı vermesi hem mahkemenin kendi uygulamasına hem de kanun önünde eşitlik ve hukuki öngörülebilirlik ilkelerine aykırıdır.