Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor, evinde Alanyaspor'u konuk etti.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Siyah-Yeşilli ekip, 2-0 kazandı.

Körfez ekibine galibiyeti getiren golleri; 62. dakikada Tayfur Bingöl ve 88. dakikada Serdar Dursun kaydetti. Kocaelispor'un bir topu da direkten döndü. Tayfur Bingöl’den son 4 maçta 4 gol kaydederek takımını sırtladı.

Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini elde eden Selçuk İnan'ın öğrencileri puanını 11'e yükseltti. Alanyaspor ise 13 puanda kaldı.