Avukat Tamgüç’ün açıklamasına göre Ferdi Tayfur’un vasiyetinde, İstanbul-Fatih ve Marmaris’teki iki gayrimenkulün Darüşşafaka Cemiyeti’ne, Bolu’daki dört taşınmazın Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Yalova’daki sekiz villanın ise LÖSEV’e bırakıldığı belirtildi. Mirasın büyük bölümü ise sanatçının üç çocuğu ve yedi yeğeni arasında paylaştırıldı. Ancak dikkat çeken detay, kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur’un mirastan men edilmesi oldu. Tayfur’un 1974 yılında evlendiği Zeliha Turanbayburt ise miras payı aldı.

Tuğçe Tayfur’dan Sert Tepki: “Gerçek Dışı Beyanlar Var”

Bu açıklamanın ardından Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda avukata sert sözlerle tepki gösterdi. Miras konusunda kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini savunan Tayfur, babasının bazı gayrimenkullerinin annesiyle takas edildiğini belirterek avukatın gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğunu ileri sürdü. Ayrıca konuyla ilgili hukuki süreç başlatılacağını da duyurdu.

Aile İçi Gerilim Gündemde

Ferdi Tayfur’un ardından ortaya çıkan bu miras tartışması, hem aile içinde gerilime hem de sosyal medyada geniş yankıya neden oldu. Sanatçının mirasıyla ilgili iddialar, kamuoyunda büyük merak ve tartışma konusu olmaya devam ediyor.