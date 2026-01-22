36 yaşındaki Taylor Swift, görece kısa ancak son derece etkileyici kariyeri boyunca pop müziğin yönünü belirleyen isimlerden biri olarak öne çıktı. Swift, Songwriters Hall of Fame’e resmen Haziran ayında New York’ta düzenlenecek törenle davet edilecek.

ÖNCEKİ REKOR SAGER'E AİTTİ

Swift’ten önce bu alandaki rekor, 1987 yılında 43 yaşındayken Şarkı Yazarları Onur Listesi'ne giren Carole Bayer Sager’a aitti. Böylece Swift, bu unvanı kazanan en genç kadın sanatçı olarak müzik tarihine geçti.

Bu yıl Şarkı Yazarları Onur Listesi'ne kabul edilecek isimler arasında, veda turnesinin ardından Kiss grubunun kurucuları Gene Simmons ve Paul Stanley de yer alıyor. İkili, “Rock and Roll All Nite” ve “I Love It Loud” gibi glam rock klasikleriyle onurlandırılacak.

Adaylar arasında ayrıca Kenny Loggins (“Footloose”, “Danny’s Song”), Alanis Morissette (“You Oughta Know”, “Ironic”) ve Rihanna’nın “Umbrella”, Beyoncé’nin “Single Ladies” ve “Break My Soul” gibi şarkılarıyla tanınan R&B söz yazarı ve yapımcı Christopher “Tricky” Stewart bulunuyor.

Şarkı Yazarları Onur Listesi Başkanı Nile Rodgers, yaptığı açıklamada müzik endüstrisinin temelinde söz yazarlarının yer aldığını vurgulayarak, bu yılki listenin farklı türler arasında bir birliktelik sunduğunu belirtti.

Kurum, her yıl hem sahne önündeki sanatçıları hem de sahne arkasındaki isimleri onurlandırıyor. Bu yıl sahne arkasında yer alan isimler arasında, Tina Turner’ın “What’s Love Got To Do With It” şarkısıyla tanınan Terry Britten ve Graham Lyle da bulunuyor.