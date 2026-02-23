Geçtiğimiz yılın en çok dinlenen şarkıları ve albümleri dijital platformlarda açıklanırken, asıl merak edilen “Yılın en çok satış yapan ismi kim oldu?” sorusu da yanıt buldu.

IFPI tarafından yapılan değerlendirmeyi Forbes aktardı. Açıklanan verilere göre milyarder pop yıldızı Swift, 2025’in şampiyonu ilan edildi.

2025’te yayımladığı yeni albümüyle müzik listelerini altüst eden Swift, satış rakamlarında ulaşılamaz bir seviyeye çıktı.

Son çalışması, Amerika Birleşik Devletleri’nde tüm zamanların en hızlı satan albümü olurken, dünya genelindeki dijital ve fiziksel satış listelerinde de zirveyi kimseye bırakmadı.

Sıralamalar belirlenirken küresel fiziksel albüm satışları, dijital indirmeler ve streaming verileri birlikte değerlendiriliyor.

Bu yöntem, bir sanatçının dünya genelindeki gerçek performansını ortaya koyan en kapsamlı veri sistemi olarak kabul ediliyor. Swift’in elde ettiği başarı da bu geniş kapsamlı ölçümleme sonucunda tescillendi.