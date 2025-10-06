2022 yılında bir giyim firmasının Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen defilesine katılan Nükhet Duru, tayt çıkışıyla çok konuşulmuştu.

"BİR 'DUR' DEYİN ARTIK"

Duru "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir, 'Dur!' deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince yurt dışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız..." ifadelerini kullanmıştı.

"TAYT GİYENLERİ ELEŞTİRENE BAK SEN!"

Önceki akşam İstanbul Beyoğlu'nda bir mekanda konser veren 71 yaşındaki şarkıcının trasparan sahne kıyafetini görenler Nükhet Duru'ya kadınların tayt giymesi ile ilgili söylediği sözleri hatırlattı.

Duru'ya "Tayt giyene kızıyordun ne oldu?", "Tayt giyenleri eleştirene bak sen!", "Sanatçı kimliğine saygım sonsuz ama başkalarını eleştirip kendisine gelince ya rabbi şükür diyenden nefret ediyorum,", "Bu 'dışarıda tayt giyiyorlar, bıktık çıplaklıktan' diyen Nükhet Duru değil mi?", "Hadise'ye o kadar laf söyledi şimdi kendisi ona özenmiş", "Hem eleştiriyor hem kendisi yapıyor" gibi binlerce yorum yapıldı.

Bazıları da "Kim der 71 yaşında", "Her haliyle güzel" diye yazdı.