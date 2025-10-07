Beş aydır birlikte olan popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu Özgü Kaya, ortak arkadaşları Nil Meral ile Soner Sarı'nın Cunda Adası'ndaki düğününe katıldı.

"OĞLAN BİZİM KIZ BİZİM"

Ünlü çift düğün boyunca keyifli anlar yaşarken, Murat Dalkılıç sevgilisiyle objektif karşısına geçtiği kareleri sosyal medyada "Düğüncülük haftası Cunda'sı... Oğlan bizim kız bizim" notuyla paylaştı.

AYVALIK'A TAŞINDI

Murat Dalkılıç 'Cennetin Çocukları' dizisiyle ekrana dönen sevgilisi Özgü Kaya'nın seti nedeniyle Ayvalık'a taşındığını açıklamıştı:

"Dedim ki 'hadi ben de senle geleyim', o yüzden Ayvalık'a taşındım. Günlük her şeyine şahit oluyorum orada."