Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında meydana gelen yangında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise yaralanmıştı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında son olarak 8 kişinin daha gözaltına alınmasıyla toplam gözaltı sayısı 11’e yükselmişti.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI PROTESTO EDİLDİ

Halk TV muhabiri Umut Taştan’ın aktardığına göre, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın taziye ziyaretine gittiklerinde vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Tepkilerin artması üzerine iki isim bölgeden ayrıldı.

'SİZİN CEZAEVİNDE OLMANIZ LAZIM!'

Taziyede bulunan bir vatandaş, Büyükakın’a yönelik olarak “Başkan, sizin bu binanın önünde çekilmiş bir fotoğrafınız vardı, yine çekilmek ister misiniz? Sizin burada değil, cezaevinde olmanız lazım” sözleriyle tepkisini dile getirdi.