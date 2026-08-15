Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin Motorlu Taşıtlar Sigorta İstatistikleri, sigorta sektöründeki maliyet artışını ortaya koydu. Ocak-haziran döneminde trafik ve kasko sigortalarında mağdurlara ödenen toplam tazminat tutarı 145,1 milyar liraya ulaştı. Böylece geçen yılın aynı dönemine kıyasla tazminat ödemelerinde yüzde 43,8 artış yaşandı.

Aynı dönemde sigorta şirketlerinden tazminat alan kişi sayısı ise 2 milyon 423 bin 581 oldu. Mağdur sayısındaki artış yüzde 7 seviyesinde kalırken, ödenen tazminatın çok daha hızlı yükselmesi dikkat çekti.

Trafik ve kasko branşlarında toplam 224,1 milyar liralık prim üretildi.

TRAFİK SİGORTASINDA 91,6 MİLYAR LİRALIK ÖDEME

Zorunlu trafik sigortasında yılın ilk yarısında sigorta şirketleri tarafından 91,6 milyar lira tazminat ödendi. Bu ödemelerden 1 milyon 616 bin 431 mağdur yararlandı. Araç grupları incelendiğinde en yüksek tazminat ödemesi otomobiller için yapıldı. Otomobillere ilişkin ödemeler 52,3 milyar liraya ulaşırken, kamyonetler için 18,8 milyar lira, kamyonlar için ise 4,2 milyar lira tazminat ödendi.

Trafik sigortasında tüm araç türleri için 13 milyon 609 bin 641 teminat sağlandı. Bu branşta yazılan toplam prim tutarı ise 142,5 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

KASKODA 53,5 MİLYAR LİRALIK TAZMİNAT

İsteğe bağlı sigorta türü olan kaskoda da yüksek tutarlı ödemeler gerçekleşti. İlk 6 ayda kasko kapsamında 53,5 milyar lira tazminat ödenirken, bu ödemelerden 807 bin 150 mağdur yararlandı.

Kasko tazminatlarında da ilk sırayı otomobiller aldı. Otomobiller için 38,7 milyar lira ödeme yapılırken, kamyonetlerde 5,8 milyar lira, çekicilerde ise 3,6 milyar lira tazminat ödemesi gerçekleştirildi. Kasko branşında tüm araç tiplerinde toplam 4 milyon 747 bin 138 teminat verildi. Yazılan prim tutarı ise 81,6 milyar lira oldu.

FERDİ KAZADA 451 KİŞİYE 24 MİLYON LİRA

Ferdi kaza sigortasında ise ölüm veya kalıcı sakatlık gibi durumlarda sigortalıya ya da yakınlarına maddi güvence sağlanıyor. 2026'nın ilk yarısında bu branş kapsamında 451 mağdura toplam 24 milyon lira tazminat ödemesi yapıldı.

Veriler, özellikle motorlu taşıt sigortalarında ödenen tazminatların geçen yıla göre önemli ölçüde arttığını ortaya koyarken, tazminat tutarındaki yükselişin mağdur sayısındaki artışın oldukça üzerinde gerçekleşmesiyle dikkat çekti.