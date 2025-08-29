Fenerbahçe'nin resmen yollarını ayırdığı Jose Mourinho, futboldaki başarılarının yanı sıra yaşadığı ayrılıklar sonrası aldığı yüksek tazminatlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Jose Mourinho, kariyeri boyunca yalnızca Inter ve Porto’dan tazminatsız ayrılırken, görev yaptığı diğer tüm kulüplerden tazminat alarak yollarını ayırdı. Portekizli hocanın 1 yıl daha sözleşmesi devam eden Fenerbahçe'den tazminat olarak 15 milyon Euro aldığı belirtiliyor.

7 SIRADA FENERBAHÇE VAR

Tazminat kulübü listesinin 7. sırasına Fenerbahçe'yi yazan Jose Mourinho, kariyeri boyunca görev yaptığı kulüplerden ayrılırken toplamda 115 milyon Euro gelir elde etti.



İşte "Special One"ın kariyerinde görevden ayrılırken kulüplerin kasasından çıkan milyon Euro'lar..

2007 CHELSEA: 21 milyon Euro

2013 REAL MADRID: 20 milyon Euro

2015 CHELSEA: 14.5 milyon Euro

2018 MANCHESTER UNITED: 20 milyon Euro

2021 TOTTENHAM: 21 milyon Euro

2024 ROMA: 3.5 milyon Euro

2025 FENERBAHÇE: 15 milyon Euro