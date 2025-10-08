Vicdan Gemisi’ndeki milletvekilleri Mehmet Atmaca, Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ile iletişim kesildi. İsrail tarafından alıkonulan vekiller için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama geldi.

Kurtulmuş, "TBMM üyesi olan arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizsiniz" dedi.

Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

İsrail, artık bunlar bardağı taşıran damlalardır. Türkiye'nin şerefli ve kahraman milletvekillerini en kısa sürede Türkiye'ye iade etmek için işlemlerinizi hızlandırın.

