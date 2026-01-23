TBMM Genel Kurulu’nda, en düşük emekli aylığını artıran “Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” görüşmeleri sırasında protestolar yaşandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN TL

Kanun teklifi, en düşük emekli aylığını 20 bin TL’ye çıkaran düzenlemeyi de kapsayacak şekilde Meclis’te kabul edildi.

Yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Ayrıca işverenlere sağlanan asgari ücret desteği de bin TL’den bin 270 TL’ye yükseltildi.

ARBEDE ÇIKTI

Meclis’teki görüşmelerde tansiyon yükseldi, AKP ve CHP’li milletvekilleri arasında tartışma ve arbede yaşandı.

CHP’Lİ TANAL VE GÖKÇEK DUVARA DÖVİZ ASTI

CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Ali Gökçek, oturdukları sıralardan kalkarak ellerindeki dövizleri Genel Kurul salonunun duvarına astı.

Dövizlerde “Emekliyi aç sefil bıraktınız!”, “Emekliye geçim haktır, bir asgari ücret şarttır”, “Faize var, emekliye yok; yandaşa var, emekliye yok” ve “Emekli 1000 lira sadaka istemiyor” ifadeleri yer aldı.

AKP'Lİ VEKİL SÖKTÜ

AKP Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise dövizleri tek tek sökerek Başkanlık Divanı’nın arka tarafına taşıdı.