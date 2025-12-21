Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul'da bütçe görüşmelerinin son günü bugündü...
Milletvekillerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldı.
Bütçe görüşmelerinin son gününe Ağbaba'nın getirdiği "Özgür Gelecek" pankartı damga vurdu.
Kürsüye CHP lideri Özgür Özel'in pankartını getirerek konuşmasına başlayan Ağbaba, Kurtulmuş tarafından uyarıldı.
Meclis TV, Ağbaba kürsüde konuşurken pankartın görünmemesi için 4 kez açı değiştirdi.
Kurtulmuş, pankartın kenara almasını isteyince Ağbaba, "Şöyle yanıma alalım da AK Partililer lider görsün" dedi.
Ağbaba ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kadraj değişikliğine tepki gösterdi.