TBMM'de cinsel istismar soruşturmasıyla ilgili 4 aşçı gözaltına alındı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında küçük yaştaki stajyer meslek lisesi öğrencilerine taciz iddiasının ardından bir görevli tutuklanmıştı.
TBMM lokantasında staj yapan küçük yaştaki meslek lisesi öğrencileri Meclis personelinin cinsel istismarına maruz kaldı.
TBMM Genel Sekreterliği, 19 Kasım’da sunulan dilekçenin ardından 20 Kasım’da idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Görevden uzaklaştırılan bir personel tutuklandı.