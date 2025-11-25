TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında gerginlik yaşandı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, Adalet Bakanı'na, "Kadına karşı şiddet politiktir" dedi. Bakan Tunç, "Kadına karşı şiddetle hep beraber mücadele edeceğiz. Kadına karşı şiddet bizim kırmızı çizgimiz" diyerek sesini yükseltti.

"ŞU ANDA ŞİDDET UYGULADINIZ"

Kaya'nın "Sesinizi yükseltiyorsunuz, şu anda bir şiddet uyguladınız. Rojin’in cep telefonunun şifresi bir yıldır neden kırılmadı?" sözlerinin ardından tansiyon yükseldi.

Bakan Tunç, "Kadına şiddette cezaları arttıran biziz. Şov yapmayın. Kadınlar üzerinden siyaset yaptırmayız size" dedi. Kaya da Yılmaz Tunç'a "İcra makamında siz varsınız" diye seslendi.