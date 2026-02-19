AKP Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir'in Meclis'teki makam odasında yaptığı Ramazan hazırlığı pes dedirtti. Aydemir'in odasını çeşitli süslemelerle donatması üzerine, milletvekilinin Meclis performansı da yeniden gündeme geldi.

(Aydemir'in süslemelerle hazırlanan odası)

TBMM KARNESİ: 0 SORU ÖNERGESİ

TBMM'nin resmi kayıtlarına Aydemir'in bugüne kadar 11 farklı kanun teklifine imza attığı görülürken, Meclis Başkanlığı'na sunduğu yazılı veya sözlü soru önergesi sayısının ise "0" (sıfır) olduğu tespit edildi.

CUMHURİYET KUTLAMALARINA TEPKiSi TARTIŞMA YARATMIŞTI

Odasındaki süslemelerle gündeme gelen Aydemir, geçmişte Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarına yönelik yaptığı açıklamalarla da konuşulmuştu.

Türkiye genelinde geniş katılımla gerçekleşen 100. yıl etkinlikleri sırasında, sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yapan Aydemir, kutlama şekillerini eleştirerek, "Siz zumba ve valsla oyalanadurun, biz buradan devam" ifadelerini kullanmıştı.