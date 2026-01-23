Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), en düşük emekli maaşına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifinin görüşmeleri sırasında gergin anlar yaşandı.

Toplantıda AKP ve CHP'li vekiller arasında tartışma çıktı, tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü.

CHP milletvekilleri temsili bir tabut maketiyle girmek istedi. Temsili tabutun üzerinde, emekli olup çalışmak zorunda kalan ve iş cinayetinde hayatını kaybeden emeklilerin fotoğraflarının yer aldığı görüldü.

Bu girişim iktidar partisi milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Tartışma sonrası vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü ve fiziki arbede çıktı.

Taraflar arasında yaşanan kavga nedeniyle Meclis Başkanvekili Celal Adan oturuma ara vermek zorunda kaldı.

Bu arada CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen de sosyal medya hesabından temsili bir mezar taşı paylaşarak tepkisini dile getirdi.

Emeklilerin içinde bulunduğu duruma dikkat çeken Gökçen'in döviz şu şekilde:

TEKLİF KABUL EDİLDİ

En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.