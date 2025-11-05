TBMM lokantası, yıllardır "ucuzluk abidesi" olarak anılıyor. Dışarıdaki restoranlarda bir porsiyon et yemeğinin 500 TL'yi bulduğu düşünülürse, Meclis'teki fiyatlar adeta bir "zaman tüneli"ni andırıyor.

Gazeteci Denis Uras'ın, Meclis Lokantası'ndan paylaştığı adisyon enflasyonun pençesinde günlük geçim derdi çeken vatandaşlar arasında tartışmalara yol açtı.

DANA SAÇ KAVURMA 100 LİRA

Uras'ın paylaştığı menüye göre, dana sac kavurma gibi bir ana yemeğin fiyatı sadece 100 TL olarak belirlenmiş.

• Dana saç kavurma: 100 TL

• Pilav: 15 TL

• Çoban salata: 15 TL

• Kola: 25 TL

• Gazoz: 17 TL

Bu rakam, piyasa koşullarına kıyasla neredeyse üçte bir oranında düşük kalıyor ve milletvekillerinin yanı sıra Meclis çalışanları ile misafirlere sunulan bu "imtiyazlı" menü, sosyal medyada "neden sadece vekillere?" sorusunu yeniden alevlendirdi.

'FİYAT SANDIM KALORİYMİŞ!'

Uras, fiyatlarla ilgili "İlk gittiğimde Meclis lokantasının menüsündeki kalori değerlerini fiyat zannettim. Menü listesinde yemeklerin yanında sadece kalori miktarları yazıyor, fiyatlar yazmıyor. Gayet güzeldi yemekler... Altını çizelim, son zamanlarda zamlanmış hali bu" ifadelerini kullandı.

'ÜLKENİN İNSANI SEFALET YAŞARKEN...'

Deniz Uras'ın paylaşımı, binlerce beğeni ve yorum aldı. Sosyal medyada kullanıcılar, "Allah'tan korkuları da yok, ülkenin insanı sefalet yaşıyor bunlar keyif sürüyor", "Dünyada en pahalı şey yemek sanıyordum, meğer sadece yanlış lokantadaymışız", "Halkın bu fiyatlara beslenemediği sürece vekillere bu utanç yeter", "Sadece milletvekili maaşını söylersek 10 asgari ücret maaş alıp bir asgari herhangi bir vatandaşın asla bu fiyatlara yiyemeyeceği yemekleri meclis eliyle halkına hizmet eden milletvekili adı altında hapur hupur yiyorlar", "Adamlar 2016'da yaşıyor", "Ben işçiyim daha fazla yemek parası veriyorum ya arkadaş bu ekonomi kriz sadece fakirlere mi vuruyor" şeklinde yorum yaptı.