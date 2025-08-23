AKP iktidarı döneminde zarardan kurtulamayan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), itibardan da tasarruf etmedi ve temsil-tanıtım harcamalarına milyonlar harcadı. 2024 yılında 36.5 milyar lira zarar eden TCDD’nin, 2002-2024 yılları arasındaki toplam zararı 84 milyar 49 milyon 113 bin liraya çıktı.

ÇİKOLATADAN VAZGEÇMEDİ

Vatandaşın kamuda tasarruf talebi her geçen gün artarken TCDD ile TCDD’nin alt şirketi TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik Anonim Şirketi, parasını çikolataya gömdü. TCDD sadece 2024 Nisan ile 2025 Haziran ayı arasında aldığı çikolatalara 1 milyon 709 bin TL ödedi. TCDD, Liva’dan aldığı 980 adet çikolataya 460 bin 600 TL, 925 çikolataya ise 434 bin 750 TL ödedi. Divan’dan alınan 870 kutu madlen çikolataya ise 443 bin 700 TL ödendi.

Raylı taşımacılıkta tekel olan TCDD, tren biletlerine sürekli zam yapıyor ama zararı da katlanıyor. 2022’de 6.4 milyar, 2023’te 11.4 milyar, 2024’de ise 36.6 milyar lira zarar eden TCDD’nin 2002-2024 yılları arasındaki toplam zararı ise 84 milyar 49 milyon 113 bin lira oldu.