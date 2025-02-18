Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB) özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunu açıkladı. Buna göre aralık sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki çeyreğe göre 4,0 milyar dolar artarak 173,3 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Bir önceki çeyreğe göre, finansal kuruluşların toplam borcu 4,3 milyar dolar artarken, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 0,3 milyar dolar azalış gösterdi. Aynı dönemde, finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 1,3 milyar dolar artarken finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 52 milyon ABD doları azalış gösterdi. Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçlarının 3,0 milyar dolar artış, finansal olmayan kuruluşların borçlarının ise 214 milyon dolar azalış gösterdiği görüldü.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, ABD doları cinsinden borçlanmanın en yüksek paya

sahip olduğu görüldü. 157,8 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,2'sinin dolar, yüzde 31,9’unun Euro, yüzde 2,4’ünün Türk lirası ve yüzde 5,5’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu; 15,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 44,6’sının dolar, yüzde 15,3’ünün Euro, yüzde 36,8’inin Türk lirası ve yüzde 3,3’ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

35,8 MİLYAR DOLAR BANKALARA BORÇ

Aralık sonuna göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarının 53,4 milyar dolar olduğu görüldü. Bu tutarın 35,8 milyar dolar bankalara, 12,8 milyar dolar finansal olmayan kuruluşlara, 4,7 milyar dolar ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara aittir.