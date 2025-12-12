Katılımcıların 2025 yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki ankette yüzde 32,20 iken, bu dönemde yüzde 31,17’ye geriledi.

12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,49’dan yüzde 23,35’e, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 17,69’dan yüzde 17,45’e indi.

12 AY SONRASI İÇİN BEKLENTİLER

Katılımcıların 12 ay sonrası enflasyon için olasılık dağılımları şöyle şekillendi:

%13,66 olasılıkla: TÜFE’nin yüzde 19,00–21,99 aralığında olması,

%64,42 olasılıkla: yüzde 22,00–24,99 aralığında gerçekleşmesi,

%18,15 olasılıkla: yüzde 25,00–27,99 aralığında olması bekleniyor.

Nokta tahminlerde ise katılımcıların yüzde 66’sı enflasyonun 22–24,9 aralığında gerçekleşeceğini öngörüyor.

24 ay sonrası için en yüksek beklenti 16–18,9 aralığında

İki yıl sonrası enflasyon için:

%20,16 olasılıkla: yüzde 13,00–15,99,

%43,87 olasılıkla: yüzde 16,00–18,99,

%17,46 olasılıkla: yüzde 19,00–21,99 aralığı öngörüldü.

Nokta tahminlerde ise katılımcıların yüzde 56’sı TÜFE’nin 16–18,9 aralığında olacağını düşünüyor.

FAİZ BEKLENTİLERİNDE DÜŞÜŞ

BİST Repo ve Ters Repo Pazarı gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 39,35’ten yüzde 38,13’e geriledi.

Aralık ayı PPK toplantısı için politika faizi beklentisi ise yüzde 38,21 olarak kaydedildi.

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ İNDİ EURO YÜKSELDİ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki dönemde 43,42 iken bu ankette 43,06’ya düştü.

12 ay sonrası kur beklentisi ise 50,62 TL’den 51,08 TL’ye yükseldi.