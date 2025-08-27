Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Ankara Sanayi Odası’nda yapılan “Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm” toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Hizmet enflasyonuna vurgu yapan Karahan, kira ve eğitim kalemlerinin fiyat artışlarını yukarı çektiğini fakat Temmuz’daki aylık artışın geçici olduğunu belirtti.

Karahan ayrıca talepteki dengelenmenin enflasyondaki düşüşe katkı verdiğini belirtti.

"KRED İ FA İ ZLER İ BEKLENT İ LERE BA Ğ LI D Ü Ş ECEK"

Kredi faizlerinin enflasyon ve beklentilerden etkilendiğini, faiz indirimlerinin fakat enflasyon kontrol altındayken etkili olabileceğini söyleyen Karahan enflasyon beklentileri iyileştikçe kredi ve tahvil faizlerinde gerileme yaşandığını, uzun vadeli kredilerin payının ise sıkılaşma döneminde arttığını belirtti.

"Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecek"

Karahan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Maliye politikasının eşgüdümü bu sürece katkı sağlayacaktır. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır."