Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz işlemlerine ilişkin listesini güncelledi. Buna göre Bulgar Levası, 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren alım-satımı yapılan dövizler arasında yer almayacak.

Resmi Gazete’nin 20 Aralık tarihli sayısında yayımlanan düzenlemeye göre, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2008-32/34 sayılı tebliğine ilişkin TCMB genelgesinde değişikliğe gidildi.

Söz konusu kararın, Bulgaristan’ın 2026 yılından itibaren euro para birimini kullanmaya başlayacak olması nedeniyle alındığı belirtildi. Bu kapsamda Bulgar Levası, TCMB’nin alım-satım işlemlerine konu olan dövizler listesinden çıkarılmış oldu.