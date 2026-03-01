Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz piyasasında istikrarı desteklemek amacıyla Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını duyurdu.

Banka ayrıca finansal piyasalardaki gelişmeleri dikkate alarak bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verilmesine karar verdi.

Bu adımın, piyasadaki dalgalanmaları kontrol altına almaya yönelik bir likidite yönetimi aracı olarak kullanılacağı ifade edildi.

TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır."

Bu arada Merkez, mevcut piyasa koşulları çerçevesinde bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini açıkladı.

BIST'TEN DE HAMLE GELDİ

Öte yandan bir adım da Borsa İstanbul'dan geldi.

Borsa İstanbul AŞ, pay piyasasında yüksek frekanslı işlemlere yönelik algoritmik tedbir kapsamında emir/işlem oranında (OTR) değişikliğe gitti.

Pay piyasasında 1 Mart 2026 tarihli kararla, emir/işlem oranını (OTR) ikinci bir duyuruya kadar 5:1'den 3:1'e düşürdü.