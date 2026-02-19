İran Dini Lideri Ali Hamaney 1979 yılındaki devrik İran monarşisine karşı ayaklanmanın yıl dönümü kapsamında ziyaret ettiği Tebriz’de binlerce kişinin yoğun sevgi gösterileri eşliğinde bir konuşma gerçekleştirdi. Azerbaycan Türklerinin yoğun yaşadığı kentteki etkinlikte katılımcılar Hamaney'i çoşkuyla karşıladı. Ailesinin kökenlerinin uzandığı bu şehirde hemşehrileriyle buluşan Hamaney, ABD'yi tehdit etti. Salondan "Azerbaycan şereftir, Pehlevi şerefsizdir" ve "Azerbaycan uyanıktır, devrimin destekçisidir" şeklinde Türkçe sloganlar yükseldi. Eski Şah ile ABD’de yaşayan oğluna öfke kusan Tebrizliler, Hamaney podyuma çıkınca dakikalarca tezahurat tuttular. Hamaney, ABD uçak gemilerine yönelik "ABD savaş gemilerinin tehlikeli olduğu söyleniyor lakin onlardan daha tehlikeli olan şey onları denizin derinliklerinde batırabilecek silahlardır" tehdidini savurdu.

