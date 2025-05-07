Türkiye’de kadın cinayetlerinin simge isimlerinden biri haline gelen Pınar Gültekin davasında yaşanan gelişme vicdanları sızlattı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin sanık Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozulması üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazın reddine karar verdi.

Daire, Başsavcılık tarafından yapılan itirazı inceleyerek karara bağladı.

Kararda, sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının, Daire tarafından bozulduğu, bozma gerekçesinin ise "sanık hakkında verilen cezada asgari oranda haksız tahrik uygulanması gerektiği gözetilmemesi" olduğu belirtildi.

‘HUKUK GARABETİ’

Dairenin verdiği bozma kararında "isabetsizlik bulunmadığı" aktarılan kararda, bu nedenle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazın reddine hükmedildiği ifade edildi.

Daire, itirazın reddi kararını oy çokluğuyla aldı.

Karar, dosyaya ilişkin karar verilmesi üzerine Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderilecek.

Aile avukatı Rezan Epözdemir “Bu karar hukuk garabetidir ve gayri vicdani bir karar olarak Türk hukuk tarihinde yerini alacaktır. Yazıklar olsun” dedi.