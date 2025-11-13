Toplu tecavüz ve ağır darp suçlamalarıyla yargılanan Unit 100 mensubu askerler, Yüksek Mahkeme salonuna girdiklerinde izleyiciler “Hepimiz Unit 100’üz” sloganları attı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yüzlerini şapka, gözlük ve maskeyle gizleyen askerlerin birbirine sarıldığı, salondakilerin ise gülümseyerek onları alkışladığı görüldü.

FİLİSTİNLİ ESİRE VAHŞİ SALDIRI

Alkışlanan bu iki asker, yerde hareketsiz halde yatan bir Filistinliyi döven ve ardından toplu cinsel saldırıda bulunan bir grubun içinde yer alıyor. Saldırıya uğrayan mahkûm ağır iç yaralanmalar ve rektal travma nedeniyle hastaneye kaldırılmış, çok sayıda ameliyat geçirmişti.

Askerler ise ortaya çıkan görüntülere rağmen kendilerine “iftira atıldığını” savunarak, “Takdir edilmemiz gerekirken yargılanıyoruz” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRAN BAŞSAVCI HEDEF ALINDI

Skandal, görüntüleri ordunun eski Başsavcısı Tifat Tomer-Yerushalmi’nin sızdırdığının ortaya çıkmasıyla daha da büyüdü. Aşırı sağcı siyasetçiler, başsavcıyı “İsrail askerlerini hedef almak” ve “ülkenin itibarını zedelemekle” suçladı. Tomer-Yerushalmi ise görüntüleri adil bir yargılama sağlamak amacıyla paylaştığını ifade etti.

Tepkilerin ardından istifa eden başsavcı daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

SORUŞTURMAYI KİMİN YÖNETECEĞİ KRİZE DÖNÜŞTÜ

Sızan görüntülerle ilgili soruşturmanın kim tarafından yürütüleceği konusunda hükümet içinde anlaşmazlık yaşanıyor. Adalet Bakanı Yariv Levin, süreci kendi hukuk danışmanının yönetmesini isterken, yeni Başsavcı Gali Baharav-Miara soruşturmanın savcılıkta kalması gerektiğini savunuyor.