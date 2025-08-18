İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı Bülten’le aranan 6, ulusal seviyede aranan 4 suçlunun yurda iadelerinin sağlandığını açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kırmızı Bülten’le aranan 6, ulusal seviyede aranan 4 suçlunun Bulgaristan, Polonya, Gürcistan Almanya, KKTC ve Lübnan’dan Türkiye’ye getirilmelerinin sağlandığını bildirdi.

İBB sanıkları olunca böyle aleni verildi.

BAKAN DUYURDU

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan 10 kişinin şahısların izini titizlikle sürdüklerini ifade eden Yerlikaya, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle iadesi sağlanan kişilerin isimlerini gizleyerek, suçlarını açıkladı:

“Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme”, “çocuğun cinsel istismarı”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma”, “Hakaret ve tehdit” ile “fuhuş”, “kasten yaralama, kamu malına zarar verme, dolandırıcılık”, “213 sayılı yasaya muhalefet”, “çocuğun cinsel istismarı ve tehdit”, “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, basit yaralama ve tehdit”, “konut ve eklentilerinde yağma” ile “silahlı terör örgütüne üye olma.”