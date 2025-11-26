Dünyanın en büyük futbol kulüplerinden Barcelona ve Juventus gibi dev kulüplerde forma giyen eski futbolcu Dani Alves, cemaatin karşısına geçerek kısa bir vaaz verdi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Alves konuşmasında, “Tanrı’nın sizden uzakta olduğunu düşünmeyin” diyerek inanç ve umut vurgusu yaptı. Kiliseye gelenlerin şaşkınlıkla izlediği anlar sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Futbol kariyeri boyunca başarılarıyla adından söz ettiren Alves’in son dönemdeki kişisel yaşamı ve hukuki süreçlerinin ardından böyle bir ortamda halka hitap etmesi, İspanya basınında “yeni bir dönemin işareti” olarak yorumlandı.

Alves’in kilisedeki konuşmasının görüntülerinin kısa sürede yayılarak binlerce etkileşim aldığı belirtildi.