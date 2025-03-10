Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ve tedavi edilmediği takdirde kalıcı görme kaybına yol açabilen glokom, göz sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Giray Ersöz, halk arasında "göz tansiyonu" olarak bilinen glokomun, dünya genelinde yaklaşık 80 milyon insanı etkileyen, görme sinirine zarar vererek körlüğe yol açabilen bir hastalık olarak tanındığını, bu sayının 2040 yılına kadar 100 milyonu aşmasının beklendiğini aktardı.

Glokomu "sinsi" bir hastalık olarak niteleyen Ersöz, "Glokom, göz içi basıncının artması sonucu görme sinirine zarar verir. Başlangıçta hiçbir belirti vermeyebilir. Ancak tedavi edilmediğinde, optik sinire kalıcı zarar vererek kalıcı görme kaybına ve körlüğe yol açabilir. Özellikle 40 yaş üstü bireylerde daha yaygın olan glokom, genellikle belirti vermeden ilerliyor, bu da hastalığın tespit edilmesini zorlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Ersöz, glokomun ilerlemesi sırasında hastaların, çevresel görme alanlarında daralma, gece görüşü sorunları gibi şikayetler yaşayabilmesine rağmen çoğunun, görme kaybı yaşamadan önce hastalığı fark etmeyebileceğine değindi.

- "Erken teşhis ve tedavi çok önemli"

Erken teşhis ve tedaviyle glokomun önlenmesinin mümkün olduğunu kaydeden Ersöz, "Glokom, göz içi basıncını düşüren göz damlaları, lazer tedavileri ve cerrahi müdahalelerle tedavi edilebilen bir hastalık. Ancak tedavi, ancak hastalık erken evrede tespit edilirse etkili olabilir. Erken tanı ve tedavi, kalıcı görme kaybını önlemede kritik öneme sahip. Göz muayenelerinin düzenli olarak yapılmasını tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ersöz, 40 yaş üstü bireylerin, ailede glokom öyküsü bulunanların, yüksek göz tansiyonu, şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları yaşayan kişilerin glokoma yakalanma olasılığının daha fazla olduğunu, özellikle 40 yaş ve üstü kişilerin yıllık göz muayenelerini düzenli yaptırması gerektiğini kaydetti.