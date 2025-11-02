Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, puanını 25 yaparak ikinci sıraya yükseldi. Teknik direktör Domenico Tedesco, bu galibiyetle birlikte önemli bir başarı yakaladı. Domenico Tedesco, Süper Lig'de Luis Aragones'ten (Mayıs 2009) bu yana Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup eden ilk yabancı teknik direktör oldu.

'RAKİPLERİN MAÇLARINI İZLEMİYORUM'

Tedesco maç sonunda şu açıklamaları yaptı: 2-0 geriye düşmeyi hak etmemiştik. Bireysel hatalardan goller yedik. Ama oyuncularımı tebrik ediyorum. Böylesine bir maçta 2-0'dan gelmek kolay değil. Gösterdiğimiz mantalite önemli. Ben rakipleri umursamıyorum. Onların maçlarını izlemiyorum. Ben sadece Fenerbahçe'nin maçlarında odaklanıyorum. Benim konum bu."