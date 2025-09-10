Tarih 29 Ağustos 2025 Cuma. Jose Mourinho ile yollar ayrıldı, yeni teknik direktör arayışı başladı.

Başkan Ali Koç ve Futbol Direktörü Devin Özek’in yürüttüğü süreçte kimler gündeme gelmedi ki…

İsmail Kartal, Edin Terzic, Roger Schmidt, Ange Postecoglou, Luciano Spaletti, Marco Rose, Zinedine Zidane derken, Domenico Tedesco, 2 yıllığına F.Bahçe’nin başına geçti.

KARTAL VE TERZIC ELENDİ

Son düzlükte İsmail Kartal, Edin Terzic ve Domenico Tedesco ön plana çıkmıştı. Üç ismin yaptığı sunumlar dengeleri değiştirdi. Yeni transferlerden bazılarını ilk 11’de düşünmediğini dile getirmesi üzerine Kartal’ın üzeri çizildi. Dortmund’u çalıştırırken son maçta şampiyonluk veren Terzic’in de baskıyı kaldıramayacağı düşünüldü.

4-2-3-1 OYNATACAK

Devin Özek’in gönlündeki Tedesco ise temas kurulduğu ilk günden beri “Bu takımı şampiyon yaparım” diyordu. 4-2-3-1 sistemini tercih edeceği üzerine detaylı bir rapor sunan genç hoca ayrıca heyecanı, isteği, başarıya aç oluşu ve yeniden kendisini Avrupa’ya gösterme hırsıyla Başkan Ali Koç’u ikna etti.

FATİH TERİM HAYRANI

Tedesco yönetimindeki Schalke, 2018-19’da Şampiyonlar Ligi’nde G.Saray ile aynı gruptaydı. Fatih Terim için “İtalyan asıllıyım, Fiorentina taraftarıyım. ‘Grande’ olarak tanımlandığını biliyorum. Ben de o gözle bakıyorum” dedi. Rams Park’taki ilk maç golsüz bitti, Alman ekibi evinde 2-0 kazandı. Schalke o dönem grubu 11 puanla ikinci, G.Saray 4 puanla 3. bitirmişti.