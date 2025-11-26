Fenerbahçe'de öncelikli hedef yarınki Ferencvaros maçı ancak akıllarda da 1 Aralık’taki Galatasaray derbisi var. Teknik Direktör Domenico Tedesco iki karşılaşmayı da göz önünde bulundurup planı ona göre belirledi. Macar ekibinin geniş alanda savunma zaafı yaşadığını gören İtalyan hoca, skoru erken bulmanın formülünü verdi: “Hızlı kanat hücumları ve geçiş oyunu.”

VARGA&BAMIDELE’YE DIKKAT EDELİM!

Tedesco böylece hem UEFA Avrupa Ligi’ndeki önemli bir karşılaşmayı galip tamamlamayı hem de Galatasaray derbisine fazla yıpranmadan çıkmayı hesaplıyor. Ederson’un uzun topları kilit rol oynayacak. Brezilyalı file bekçisinin isabetli pasları sonrası Kerem, Duran, Talisca ve Nene’nin rakip stoperlerle bire bir kalması isteniyor. Ferencvaros’ta golcü Varga ve sağ kanat Bamidele’ye dikkat edilmesi gerekiyor. Tedesco bu isimlere Skriniar ve Archie Brown ile kilit vuracak.