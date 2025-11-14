Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, çarpıcı açıkla-malar yaptı: “Taraftarın en iyi sonuçları düşünmeleri gerekiyor, hayal kurabilirler ama biz kuramayız. Beni Ali Koç buraya getirdi, ona minnettarım ama yeni başkanla da çok keyif alıyorum gerçekten. Net ve dürüst bir insan. Zagreb maçından sonra ilk defa konuştuk ve ona dedim ki ‘Sen yeni geldin, beni buraya sen getirmedin, bana bay bay demek senin hakkın.’

TAKIMIN BİLMESİ GEREK

Böyle büyük kulüpte çalıştığınızda başkan değiştiğinde kalman kolay değil. Ama Başkan Sadettin Saran bana o güveni verdi. Takımın hocanın güçlü olduğunu bilmesi gerekiyor. Yoksa çok tecrübeli isimler getirseniz de aksi durumda başarı zor. Her şeyi açık şekilde konuşuyoruz, bu durumdan minnettarım. Jhon Duran bence iyi adımlarla ilerliyor. Bir sonraki adım Çalkur Rize, Ferencvaros veya G.Saray maçlarında 50-55 dakika oynamak olacak.

NEDEN G.SARAY’A ODAK

Ben bahane aramam, kaybedersek benim hatamdır çünkü ben hayatımda hep böyleyim. Problemi hep kendimde ararım. Neden G.Saray maçına odaklanalım ki? Bizim F.Bahçe’ye odaklanmamız gerekiyor. Eğer G.Saray maçını konuşursak, ondan önceki kendi maçlarımıza olan odağımızı düşürürüz. Sahayı, hava durumunu ya da hakemi değiştiremezsiniz. Kesinlikle forvet problemimiz yok. İrfan Can ve Cenk konusunda yeni durum yok. Kazanmaya başladık.”