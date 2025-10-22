Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü hafta maçında yarın saat 19.45’te Alman ekibi Stuttgart’ı konuk edecek. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. Alman ekibi Stuttgart ile oynamanın her zaman zor olduğuna değinen Domenico Tedesco, “Hoca olarak şu söyleyebilirim; Stuttgart’ta 10 sene çalıştım ve gençken çalışmaya başlamıştım. Stuttgart’ı bu anlamda ön plana çıkartabiliriz. Akademi gruplarında çalışma imkanım oldu. Her zaman kendinizi geliştirmelisiniz. Eğer durursanız gelişiminiz azalır. İyi bir teknik direktör olma konusunda mesafe kaydedemezsiniz. Stuttgart ile oynamak her zaman zordur. Güçlü bir ekip. Özellikle deplasmanda oynamak daha zordur. Biz evimizde oynayacağız ve her şeye ihtiyacımız var. Taraftarlarımıza da ihtiyacımız olacak. Taraftarın desteğiyle iyi bir netice almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ÇOK FAZLA MAÇ OYNADIK’

İlk 11’de yaşanan değişikliklerin sorulması üzerine Tedesco, “Çok fazla maç oynadık. Bu maçlarda Kerem Aktürkoğlu sürekli olarak oynadı. Aynı şekilde En Nesyri ve İsmail Yüksek. Nene fırsat bulan oyuncularımızdan. Skriniar sürekli oynayan oyuncularımızdan, Ederson, Jayden ve Semedo da aynı şekilde fitse oynamaya devam eden oyuncularımızdan. Bazı sakatlıklar oldu. Genel anlamda böyle sakatlıklar olunca bu sizi etkiliyor ve değiştirmek zorunda oluyorsunuz. Biz oyunculara fırsatlar vererek onlara güvendiğimizi gösteriyoruz. Son 7-8 günde 3 maça çıktık. Bazen oyuncular gelip ağrı hissettiklerini söylüyorlar. Son 4-5 maç özelinde konuşacak olursak 7 oyuncu aynıydı. Bana göre 2-3 değişiklik yapmak normal. Bizim herkese ihtiyacımız var, dengeye ihtiyacımız var. Dengeyi kurmak istiyoruz” sözlerini sarf etti.

‘İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ’

Yarınki maçta baskı kurdukları anların olacağı gibi savunmaya çekildikleri anların da olacağına dikkat çeken Tedesco, “İyi bir takıma karşı oynayacağız. Esnek bir şekilde olmak gerekiyor. Esnek bir takıma karşı oynayacağız. Bazen maç içerisinde önde baskı kuracaksınız bazen de geriye gömüldüğümüz anlar olacak. Nasıl yapmamız, davranmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Bahsettiğim esneklik bizim ihtiyacımız olan şey. Büyük takımlar, büyük takımlara karşı oynadığında maç içerisinde sizi geriye doğru itebiliyorlar. Wolfsburg maçında 3-0’lık net bir galibiyet elde ettiler. Ligde 3’üncü sıradalar. Son 3 yılı baz alırsak iyi iş çıkardıklarını düşünüyorum. Kendi teknik direktörleriyle çalıştıkları için bir şeyleri inşa etme şanları oluyor” dedi.

İtalyan teknik adam sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

“Benim için bu noktada önemli olan şey elde ettiğimiz sonuç. Yarınki maç özelinde de bunu söyleyebiliriz. Rakiple alakalı bir inceleme gerçekleştirdiğinizde onun kalitesine bakarsınız. Burada ekstra bir şey yakalarsanız takıma ve staffa araştırtırım. Kendi noktamıza bakmak da çok çok önemli. Bazen rakamlar yalan söyleyebilir. Bizim bir stoper arayışımız vardı ve 2 ihtimal vardı. Birinci oyuncu 20 kilometre hızlara ulaşabilen bir oyuncuydu. İkinci oyuncu bu değerlerin yarısına sahipti. Biz ikincisini tercih ettik çünkü akıllı bir oyuncuydu. Bu datalar ve bilgiler aynı zamanda tehlikeli olabiliyor”.

‘JHON DURAN İÇİN ŞU AN YORUM YAPMAK ZOR’

Sakatlığını yavaş yavaş atlatarak çalışmalara başlayan Jhon Duran’ın durumu hakkında bilgi veren 40 yaşındaki teknik adam, “Jhon Duran için bana göre şu an yorum yapmak zor. Şu maça hazır olacak diye bir ifade kullanmam zor. İdmanlara kısmen katılmakta. Umarım en kısa zamanda aramıza katılacak” ifadelerini kullandı.

Domenico Tedesco sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

“Ben maç içindeki şiddetten hoşlanan birisiyim. Geçmişi bir kenarda tutarak hareket etmeyi seven biriyim. Ben sadece 6 haftayı değerlendirebilirim. Burada olduğum süreyi değerlendirebilirim. Oyuncularım ellerinden geleni ortaya koyuyorlar ve açlar. En önemlisi de bu bir teknik adam için. Konuştuklarımızı sahaya yansıtmak için ellerinden geleni ortaya koyuyorlar. Birçok oyuncumuz milli takıma gitmek durumunda kalıyor. Oyundaki fitlik anlamında ayrı bir durum oluşturabiliyor. Giden oyuncular oynamazsa en kötü senaryo olarak belirtebiliriz. Ederson buradaydı iyi çalıştılar. Sadece fiziksel anlamda değil taktiksel anlamda da çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum.”