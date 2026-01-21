Fenerbahçe’de Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Anderson Talisca, UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında İngiltere ekibi Aston Villa'yı konuk edecekleri müsabaka öncesi Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Tedesco’nun açıklamaları şu şekilde:

"Aston Villa maçı bence çok zor bir maç olacak. En üst seviyede olmak istiyorsanız bu tür maçları oynamaya alışmanız gerekiyor. Biz her zaman bu seviyede olmak istiyoruz."

"İlk 8 şansı Aston Villa maçına çok bağlı bu durum. Zorlu bir Avrupa Ligi maçı oynayacağız. Bu lig her zaman çok zor. 1 mağlubiyetimiz var ama sıralamada ortalardayız. Evimizde oynamak bir avantaj. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yarınki maçı kazanırsak şansımız yüksek olur, kazanamazsak zor olur."

"Şu an iyi bir formdayız, çok iyi bir oyun var. Özgüvenimiz iyi. Kendi stilimizi sahaya yansıtmalıyız. Aston Villa, Manchester City ile aynı puanda, 3. sırada. Ancak, bu tarz maçlar her sabah uyanma sebebimiz. Kaçmak için gerek yok, mücadele edeceğiz. Bu maç için sabırsızlanıyoruz."

‘CESUR OLMALIYIZ’

"Aston Villa attığın gollerin bazılarını duran top sonrası dönüşleri alıp atıyor. Uzaktan şutlarda kaliteli bir takım. Cash, Rogers, Tielemans bu açıdan kaliteli oyuncular. Bu tarz oyuncuların varsa pek çok farklı durumdan gol üretebilirsiniz. Sadece bu şekilde değil; yerden ve uzun toplarla da gol bulabiliyorlar. Birçok farklı varyasyonları ve sistemleri var. Tam tamamlanmış bir takım Aston Villa. Biz de cesur olmak istiyoruz. Saklanmamıza gerek yok. Takıma da söyledim bunu. Rakibe adapte olmanız gereken dakikalar olabiliyor, Eyüpspor, Galatasaray, Aston Villa fark etmez, rakibin bazı şeylerine adapte olmalısınız ama DNA'nız aynı olmalı. Biz kendi oyunumuzu sahaya taşımak istiyoruz."

‘ŞİŞELERLE ALAKASI YOK’

"3. gol benim sayemde değil; Marco, Talisca ve Fred'in kalitesiyle geldi. Fred gelen uzun topu çok güzel indirip pası verdi, Marco 3. bölgede hemen pasını verdi. Benimle alakası yok golün, şişelerle alakası yok!"

Talisca’nın açıklamaları şu şekilde:

"Sezon başı çok zordu. Tam da sezon öncesi hazırlık döneminde yaşadım ve 1.5 ay takımdan ayrı kaldım. Sezon öncesi kampını kaçırdım, benim için zordu. Takıma katıldığımda maçlar başlamıştı, ritm kazanmışlardı. Benim için tekrar ritm kazanmak zordu. Ligin ilk yarısının ortalarına kadar fiziksel seviyemi kazanmaya çalıştım. İstediğim seviyeye gelince bu da performansımı etkiledi. Takım olarak da çok iyi dönemdeyiz. Birlik olmuş dönemdeyiz. Bunlar olunca bireysel performanslar da artıyor. Attığım goller de kollektif çabanın ürünü."

‘MOTİVASYONUM HEP AYNI’

"Benim bu maç için var olan motivasyonum, diğer maçlarla aynı. Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Ligdeki son maç da çok zordu. Benim motivasyonum hep aynı. Yarın sahada kendi oyunumuzu yansıtmalıyız. Taraftarımızın desteğiyle 3 puanı almak istiyoruz."

"Ben hiçbir zaman gol sayısı hedefi belirlemedim, ben sahaya çıkıp takıma yardım etmek isterim. Ben 2-3 atmışım fark etmez, takımım kazanınca mutlu oluyorum. Futbolcu gol atınca mutlu olur ama benim için önemli olan, beni mutlu eden şey Fenerbahçe'nin kazanması."