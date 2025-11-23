Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ligde namağlup tek takım durumundaki Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek rakibiyle 14. hafta oynayacağı derbiye moral kaybı yaşamadan girmeyi hedefliyor.

FARKLI 11 SÜRECEK

Tedesco’nun Çaykur Rize ile deplasmanda oynanacak mücadeleye farklı bir ilk 11 ile çıkması bekleniyor. İtalyan teknik adamın ideal 11’de 1’i zorunlu, 3 değişiklik yapacağı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde milli takımlarından geç dönen Edson Alvarez ve En Nesyri’nin yerine Tedesco’nun orta sahada Fred’e, forvette ise Jhon Duran’a şans vereceği bildirildi.