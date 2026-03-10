Samsunspor maçı berabere bitse ya da kaybedilse Fenerbahçe’de çok farklı şeyler konuşulacaktı. Kimler gidecek kimler kalacak planları yapılmaya başlanacaktı. Ancak 90+5’te gelen zafer sonrası camiada takımdaki inanç öne çıkıyor. Teknik Direktör Domenico Tedesco da bu inanç için ilginç bir benzetme yaptı. “Bizler 4 başlı canavar gibiyiz” diyen İtalyan teknik adam, “Bir tane başı keserseniz 3 baş oluruz, 3. başı keserseniz 2 baş olur. Bir bakmışsınız kestiğiniz baş yeniden çıkmış. Benim mantalitem bu. Her zaman inanmalıyız. Namağlubuz. Bunun bir sebebi var” diye konuştu.

Tedesco bir de göndermede bulundu: “Skriniar yok. Edson yok. Semedo yok. Talisca yok. Başka takımlardan 4 tane iyi futbolcusunu çıkarın, o zaman görelim kim dominant futbol oynayabiliyor!”