Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 geriden gelerek 5-2 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Domenico Tedesco, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Devre arasında öğrencileriyle ne konuştuğu sorulan Tedesco, "Özel bir şey söylemedim devrede, sakin olmalarını ve inanmalarını söyledim. Oyun planına, gücümüze inanmalarını, panik yapmamalarını söyledim." dedi.

'İMKANIM OLSA HERKESİ SAHAYA KOYARIM'

Galibiyeti değerlendiren deneyimli hoca, "Bu bütün takım olarak alınmış bir galibiyet. Takımdaki enerjiyi görüyorsunuz, ilk oyuncudan son oyuncuya kadar. Her oyuncu benim için aynıdır. Maalesef sahaya 11 oyuncu koyabiliyorum, imkanım olsa herkesi aynı anda sahaya koyardım. Hepsi oynamayı hak ediyor. Bu galibiyet kalitemizin ürünü bir galibiyet. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY MAÇINA DAİR...

Süper Lig'de bir sonraki hafta karşılaşacakları ezeli rakipleri Galatasaray hakkında konuşmayı tercih etmediğini dile getiren Tedesco, "Bu akşam da Galatasaray maçını konuşmayı tercih etmiyorum. 1 saat önce 2-0 geriye düştüğümüz bir maçı kazandık. Birazcık sevinebiliriz, 1 saat kadar. Futbolda kutlama için süre azdır. Vaktimiz yok. Ferençvaroş maçı var. Fiziksel olarak güçlü oyuncuları var. Benim aklım Ferençvaroş maçında..." sözlerini sarf etti.