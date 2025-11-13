Fenerbahçe'de Jose Mourinho yerine göreve getirilen Domenico Tedesco, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan deneyimli teknik adam, kadro dışılar ve kulübün durumuna yönelik kritik ifadeler kullandı. Fenerbahçe'ye geliş sürecine değinen Tedesco "Beni buraya getiren Sayın Ali Koç'a çok teşekkür ederim. Yeni Başkanımız Sadettin Saran da beni çok destekliyor. İlişkimizden çok memnunum. Birbirimize açığız. Her konuyu paylaşabiliyoruz." dedi.

Deneyimli çalıştırıcı takımın durumunun kötü olduğunu belirtti. Tedesco, ilk günlerini anlatırken "Her teknik direktör değişikliği kulüp adına bir şeylerin yolunda gitmediğinin göstergesidir. İlk geldiğimde takımın durumu iç açıcı değildi. Oyuncuların kendilerine olan güveni azalmıştı." diye konuştu.

KADRO DIŞILARDA TOP YÖNETİMDE

Tedesco, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılmasına yönelik sorulara da yanıt verdi.

Deneyimli teknik adam, kadro dışılara ilişkin "İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun konusunda yeni bir gelişme yok. Başkanımız bu konu hakkında her zaman açık konuşuyor zaten. Benim için gündemde olan bir konu değil." ifadelerini kullandı.

Türkçe öğrenmeye çalıştığını da belirten Tedesco "Türkçe zor bir dil. Çalıştığım yerin dilini ve kültürünü öğrenmek önemli. Burada olduğum için mutlu olduğumu söylüyorum. Bu aynı zamanda çalıştığınız yerdeki insanlara duyduğunuz saygıyı gösterir. Ligde oynanan her maçtan zevk alıyorum. Rakiplerimizin bize karşı %200'le oynadığını düşünüyorum ve buna hazır olmalısınız. Rakipler büyük kadrolara karşı büyük oynamak istiyorlar bu iyiye işaret" dedi.