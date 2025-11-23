Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç öncesi sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco, beIN Sports muhabirinin sorduğu bir soruya tepki gösterdi.

Muhabirin "Mecburi rotasyonlar var. Semedo yerine Mert Müldür. Bu değişikliklerin ardından hücum yönü merkeze ve sola kayacak mı?" şeklindeki sorusuna Tedesco, şu yanıtı verdi:

"Çok zor bir soru. Normalde tabii ki her oyuncuma saygı duyulmasını isterim. İleride de bunu istiyorum, diliyorum. Bu tarz sorular pozitif değil. Mert Müldür de bir milli takım oyuncusu ve Fenerbahçe futbolcusu. Futbolcularıma maksimum saygı gösterilsin istiyorum. Fenerbahçe'de olmalarının bir sebebi var. Ben de onlara sahip olduğum için mutluyum."