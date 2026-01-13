Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco İtalyan basınında önemli açıklamalarda bulundu. La Gazzetta dello Sport'a konuşan Tedesco transferlerle ilgili konuşurken kendi geleceğiyle de ilgili konuştu. Başarılı teknik adamın konuşmasından satır başları şu şekilde:

‘NKUNKU'NUN TÜRKİYE'YE GELMESİ PEK OLASI DEĞİL’

Nkunku'nun sarı-lacivertli kulübe transfer olacağı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Tedesco, "Christopher'a çok saygı duyuyorum ve çok beğeniyorum. 2022'de birlikte Almanya Kupası'nı, RB Leipzig tarihindeki ilk kupayı kazandık. Ancak Ocak transfer dönemleri zordur; kimi transfer edeceğinizin kararı sadece size bağlı değil, birçok yan etken var. Şu anda Christopher'ın Türkiye'ye gelmesinin pek olası olmadığını düşünüyorum. Çok istiyorum ama Türkiye’ye gelmesi pek olası değil yanıtını verdi.”

SKRINIAR'IN GİTMESİNE ASLA İZİN VERMEM’

Adı İtalyan kulüpleriyle geçen Milan Skriniar'ın gitmesine izin vermeyeceğini söyleyen Tedesco, "Asla. Gitmesine izin vermem. Saha içinde ve dışında bizim için çok önemli. İyi bir insan, üst düzey bir oyuncu, her zaman oynamak istiyor ve ben de bu konuda ona katılıyorum, oynamalı." şeklinde konuştu.

‘GELECEKTE İTALYA'DA ÇALIŞACAĞIMDAN EMİNİM’

İtalya Milli Takımı ile anılan Tedesco'ya, gelecekte İtalyan futbolunda çalışmayı düşünüp düşünmediği de soruldu. İtalyan teknik adam şu yanıtı verdi: "İtalya Futbol Federasyonu'nun benimle ilgilenmesinden ve değerlendirmeye alınan teknik direktörler arasında olmaktan büyük bir onur duydum. Ancak Gattuso ile anlaşmalarına da sevindim Şu anda Fenerbahçe'de mutluyum. Ancak gelecekte İtalya'da teknik direktörlük yapacağımdan eminim."