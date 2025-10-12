Tedesco milli aradan sonra kadroda radikal kararlar verecek. Fatih Karagümrük maçında kadroda değişikliğe gidecek olan teknik adam bir süredir yedek olan ve taraftarın kadroda görmek istediği İrfan Can Kahveci ilk 11'e geri koyacak, Asensio ise 8 numara pozisyonundan 10 numara bölgesine geçiş yapacak. Genç teknik adamın, milli oyuncuyu 8 numara bölgesinde deneyeyeceği, yanında da Edson Alvarez'in görev alacağı öğrenildi.

FRED YİNE YEDEK

Son maçlarda yedek kalan Fred'in kulübede kalmaya devam edeceği, Samsunspor maçında ilk 11'de oynayan Sebastian Szymanski'nin de kulübeye çekileceği öğrenildi.