Turkcell Süper Kupa yarı final maçı öncesi Adana Yeni Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis arasında yaşanan diyalog gülüşmelere neden oldu.

Reis'in "Yarın kanatlarda kimi oynatmayı düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruya yanıt verirken Tedesco, Alman çalıştırıcıya dönerek elini kulağına götürdü. Tedesco'nun bu hareketi basın toplantısının yapıldığı salonu kahkahalara boğdu.

Thomas Reis, Domenico Tedesco'nun bu hareketi üzerine "Belki bu akşam Tedesco ile telefonlaşırız ve birbirimize kadrolarımız hakkında bilgi veririz" açıklamasında bulundu.

Takımda birçok eksikleri olduğunu söyleyen Reis, "Kadroyu henüz kararlaştırmadım. Bahaneleri ve ağlamayı seven bir hoca değilim. Sakatların oluşu diğer oyunculara şans geldiği anlamına gelir. Emre de sakat. Bizim adımıza zor bir durum" dedi.

Tedesco ise yeni transfer Anthony Musaba’nın karşılaşmada oynayıp, oynamayacağının sorulması üzerine, “Bunu göreceğiz, kararımı bu akşam vereceğim. İlk izlenimlerim iyi. Takıma katılalı 2 gün oldu. Çok fazla antrenman yapma şansı bulamadı. Hem ligi, hem Samsunspor’u hem de bu maçın Fenerbahçe için önemini biliyor. Ne kadar oynayacağını göreceğiz” diye cevap verdi.