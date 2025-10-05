Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Tedesco'nun açıklamalarından satır başları:

'ALINAN PUANDAN MUTLU OLMALIYIZ'

"Ben bahaneler üretmeyi sevmem. Benim tarzım değil bu. Yeteri kadar gücümüz, kondisyonumuz yoktu. 3 maç üst üste oynadık bahanesini kabul etmem. İlk 20 dakikada plan işliyordu. Ta ki rakibin 1 top kaybından sonra fırsat bulmasına dek, sonrasında tamamen kırıldık. İlk yarıda 15 top kaybı yaptık. Hiçbir ikili mücadeleyi, ikinci topları kazanamadık. Bu alınan puandan dolayı çok mutlu olmalıyız!"

'KENDİMİ UMURSAMIYORUM'

"Ben kendimi umursamıyorum. Ben Fenerbahçe'yi umursuyorum. Kaybetmedik ama kaybedebileceğimiz bir maçtı bu. Kaybetmeyi hak ettik bugün. 2 galibiyet aldıktan sonra beraberlik aldık. Bu durumu kabul etmeliyiz."

'BÖYLE 5 KERE OYNAR 4 KERE KAYBEDERSİNİZ'

"Maça iyi bir başlangıç yapmıştık. İlk 20 dakikada maçı, stadyumu, rakibi, atmosferi kontrol ediyorduk. Sonra bir top kaybı, Samsunspor'un pozisyonu ve takım dağıldı. Sonra 15 top kaybı yaptık. Kendi kendimize yaptık bu top kayıplarını. Samsunspor'un o pozisyonundan sonra takım dağıldı. Topları kaybettik, kaybettik, kaybettik. Problem buydu. Defansif açıdan da yeterli gücümüz, şiddetimiz yoktu. 1 puandan mutlu olmamız gerekiyor. Kaybedebilirdik. Böyle 5 kere oynarsanız 4 kere kaybedersiniz. Analiz etmemiz, çalışmamız gereken çok fazla şey var."

'ÇABUK OLMALIYIZ'

"Orta yapma, şut atma fırsatımız vardı. Bir orta yapmak için 10 saniye beklerseniz rakip engeller. Daha hızlı, daha çabuk olmalıyız. Bu şekilde maçları kazanırsınız. 3. bölgede oyunu oynadık ama yetersizdi"

"Gol atabileceğimiz hissiyatına sahip değildim. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. 0-0 giden bir maçta duran toplar çok belirleyici olabilir. Bir frikik her şeyi değiştirebilir ama gol atabileceğimize dair o hissiyata sahip değildim."