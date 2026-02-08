FENERBAHÇE ara transfer dönemi başladığında Jhon Duran ve En Nesyri olmasına rağmen golcü arıyordu. Gelinen noktada iki futbolcu takımdan ayrıldı, sadece 19 yaşındaki Sidiki Cherif takviyesi yapıldı. Santrfor pozisyonunda hem nitelik hem de nicelik anlamında eksik olan sarı-lacivertli ekipte tüm yük Anderson Talisca’nın üzerine binecek. Çünkü Teknik Direktör Domenico Tedesco, Cherif’i alternatif olarak düşünüyor.

KİŞİYE ÖZEL YÜKLEME

ESAS planda başrol Talisca’nın olacak. İtalyan hoca, yoğun maç trafiğinde öğrencisini sakatlıktan korumak adına antrenmanlarda kişiye özel yükleme ve dinlenme programı uygulayacak. Talisca’nın maç öncesi ve sonrası toparlanma süreçleri titizlikle takip edilecek. Ayrıca yoğun fikstürde rotasyon planı da devreye girecek ve Brezilyalı yıldızın süreleri kontrollü şekilde ayarlanacak.